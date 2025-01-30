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Araç sahipleri dikkat! Depoları doldurmak için bekleyin motorine indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Depoları doldurmak için bekleyin motorine indirim geliyor

Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor. Tabela değişecek.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

NTV'de yer alan habere göre motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş

Motorin: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş

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