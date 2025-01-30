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Ekrem İmamoğlu: Partimiz için demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu: Partimiz için demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. CHP'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimlerde partimizin adayını belirleyecek." dedi.

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İmamoğlu, gündeme ilişkin sosyal medyada yaptığı videolu açıklamada, hafta başındaki basın toplantısında bir bilirkişiyi tanıttığını söyledi.

Bu bilirkişiye ulaşıp, konuşmasını yayınlayan gazetecilerin gözaltına alındığını aktaran İmamoğlu, bu kapsamda 1 kişinin tutuklandığını, 4 kişinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldığını kaydetti.

"Demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı"

İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, partimiz için son derece demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı. CHP'nin tam 1 milyon 600 bin üyesi ön seçimlerde partimizin adayını belirleyecek. Ülkemiz tarihinde ilk defa yapılacak olan bu demokratik uygulama, yakın geleceğimiz adına tam bir devrimdir. O yüzden partimizin bu kararını en güçlü bir şekilde destekliyorum." diye konuştu.

Bunun kimsenin kaybetmeyeceği, sonuç ne olursa olsun herkesin ilk günkü şevk ve heyecanla tamamlayacağı bir süreç olacağını belirten İmamoğlu, bu yolun güllük gülistanlık olmadığını, engebe ve tuzaklarla dolu olduğunu ifade etti.

 "Herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak"

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında açılan soruşturmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Tam bir abi, baba duygusuyla, bizlere bugünleri reva görenlere 'Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız çünkü 'Bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak.' dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim. Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz? Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak."

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