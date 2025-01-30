Emekli promosyonları için önemli açıklama! İade etmek zorunda kalabilirsiniz

Enuygun Finans İş Geliştirme Müdürü Erkam Adıyaman, 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasında yapılan promosyon anlaşmasının güncelleneceğini ve martta yapılacak protokol kapsamında emekli promosyon tutarlarının artırılmasının beklendiğini bildirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocakta emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, emekli promosyonları da yeniden şekillenecek. Mevcut uygulamaya göre, emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar çıkabiliyordu.

Bu yıl ise promosyon tutarlarının yeni anlaşmalarla birlikte kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda ise her yıl olduğu gibi bu yıl da artış göstermesi ve yaklaşık yüzde 50 artması öngörülüyor.

Maaşını başka bankaya taşıyacak emeklilere uyarı

Emeklilerin beklediği promosyon rakamlarının mart belli olması bekleniyor. Halihazırda devam eden bir maaş promosyon anlaşması olan kişiler cayma bedelini ödeyerek yeni bir promosyon anlaşması da yapabiliyor. Promosyon talebi banka şubelerinden, internet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya bankamatiklerden yapılabiliyor.

Daha yüksek promosyon ödemesi yapan bir bankaya maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin dikkat etmesi gereken koşullara değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu işlemi gerçekleştirebilmek için, aylık maaşı karşılığında kredi kullanılmamış olması (kredili mevduat hesabı olup da kullanılmayanlar ile kredi kartı hariç), mevcut bankaya promosyonla ilgili taahhütname, virman, takas veya mahsup talimatı verilmemiş olması, bankadan daha önce promosyon ödemesi alınmamış ya da alınmışsa üzerinden üç yıl geçmiş olması ve bankacılık işlemlerini etkileyen herhangi bir sorunun bulunmaması gerekiyor."

"Promosyonun iadesini yapması gerekir"

Mevcut promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir bankaya geçmek isteyen emeklilerin ise kalan süreye göre promosyon tutarını iade ederek maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabileceği belirtilen açıklamada, "Örneğin, 3 yıl için anlaşarak 12 bin lira emekli promosyonu alan bir kişinin 1 yıl sonra bankadan ayrılmak isterse, kalan 2 yıl için aldığı promosyonun iadesini yapması gerekir. Bu durumda, bankaya 8 bin lira geri ödemek zorundadır." ifadeleri kullanıldı.