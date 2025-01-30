Konya'da çöken binayla ilgili 1 gözaltı daha

Konya'da 6 gün önce çöken binaya ilişkin soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. 6 kişinin tutuklandığı olayla ilgili gözaltına alınan son şüpheli, binanın inşaatını yapanlardan Adnan T. oldu.

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Konya'da 24 Ocak akşamı 4 katlı bir bina çöktü. 3 kişi enkazdan sağ çıkarken 2 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Binanın inşaatını yapanlardan Adnan T., Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.