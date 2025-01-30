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"Panel" operasyonunda 35'i çocuk 68 zanlı gözaltına alındı! Kişisel verileri para karşılığı satmışlar

"Panel" operasyonunda 35'i çocuk 68 zanlı gözaltına alındı! Kişisel verileri para karşılığı satmışlar

İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemlerinde kişisel verileri para karşılığı satan 35'i çocuk, 68 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ihbarlar üzerine başlatılan çalışmalarda, devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde bulgular elde edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bir grup tarafından "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı tespit edildi.

Yapılan şantajlar sonucu çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği belirlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izniyle İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcısı da bulunan 35'i çocuk 68 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere el konulurken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek de ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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