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Kızılcık Şerbeti'nde 'Ulvi' karakteriyle katılacak

Kızılcık Şerbeti'nde 'Ulvi' karakteriyle katılacak

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbetine, Hamdi Alkan misafir oyuncu olarak katılacak. Alkan, dizide 'İlhami'nin babası 'Ulvi' rolünü canlandıracak ve oğlunun yardım istemesiyle hikayeye dahil olacak.

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Show TV’nin; üç sezondur yayınlanan, Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne ünlü bir isim konuk oluyor. Usta oyuncunun rolü de netlik kazandı.

Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Eylem Oğuz’un yönettiği Kızılcık Şerbeti dizisine Hamdi Alkan konuk olacak. Şimdilerde 'Baldız' adlı filmde hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Alkan, 'Ulvi' rolüne hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Gühan’ın canlandırdığı 'İlhami'nin babasına hayat vereceği ve oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikâyeye dahil olacak.

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