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Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmenlere müjdeli haber!

Bakan Yusuf Tekin duyurdu: Öğretmenlere müjdeli haber!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da Türkiye Özel Okullar Derneği'nin bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği eğitim sempozyumuna katıldı. Bakan Tekin, özel okulda görev yapan öğretmenlere de yeşil pasaport müjdesi verdi...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin Antalya'daki toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, özel okulda görev yapan öğretmenlere de yeşil pasaport verilmesinin gündeme alındığını söyledi.

ÖZEL OKULLARDA KAÇ ÖĞRETMEN ÇALIŞIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) verilerine göre, şu an 975 bin 698 öğretmen aktif olarak görev yapıyor. Özel okullarda çalışan öğretmen sayısının ise yaklaşık olarak 200 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

ÖZEL OKULLARA SERT UYARI: KAPATMAYA VARACAK CEZALAR

Özel okullarda fahiş fiyat uygulayanların kapatılabileceğini vurgulayan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz. Biz çocuklarımızın, velilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Burada popülizm yapmak adına farklı şeyler söylemeyeceğim. Bu bir kul hakkı sizi de zan altında bırakıyor bizi de veliyi de zor durumda bırakıyor.

Benim sizden isteğim şu, bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız ve bizim yaptırım gücümüz, hem cezai müeyyideleri var hem de kapatmaya kadar varacak cezalar var, hiçbirini yapmaktan da çekinmeyiz. Çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak ve hürriyetlerle sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları ortadan kaldırmak.

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