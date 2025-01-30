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İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 47 bin 460’a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 47 bin 460’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 460’a, yaralı sayısının 111 bin 580'e yükseldiği bildirildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 460’a yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 460’a, yaralı sayısının 111 bin 580'e yükseldiği ifade edildi.

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