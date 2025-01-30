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Galatasaray'ın, Alvaro Morata'nın transferinde sona yaklaştığı iddia edildi

Galatasaray'ın, Alvaro Morata'nın transferinde sona yaklaştığı iddia edildi

Galatasaray'ın, Milan forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata'nın transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

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Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, Milan forması giyen Alvaro Morata'yı renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

RESMİ İMZA ÇOK YAKIN

Habere göre, Galatasaray ile Morata kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Bu sezon 25 maçta forma giyen İspanyol yıldız, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Sports Digitale'nin geçtiği habere göre ise Galatasaray, Milan'a Alvaro Morata'yı zorunlu satın alma ile kiralamak için resmi teklif yaptı. Sarı-kırmızılıların, sözleşmeye 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi koydurtmak istediği aktarıldı.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI!

Galatasaray, Milan ve Morata ile her konuda anlaşmaya vardı.

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