Ege Denizi'nde panik yaratan deprem

Ege Denizi'nde saat 18:55'te AFAD'dan yapılan duyuruya göre 4.3 şiddetinde tekrar meydana geldi.Abone ol
AFAD tarafından son dakika deprem açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [203.99 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2025-01-30
Saat:18:55:23 TSİ
Enlem:38.40472 N
Boylam:23.925 E
Derinlik:5.4 km
Detay:https://t.co/l37F2yuQPE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi