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Ege Denizi'nde panik yaratan deprem

Ege Denizi'nde panik yaratan deprem

Ege Denizi'nde saat 18:55'te AFAD'dan yapılan duyuruya göre 4.3 şiddetinde tekrar meydana geldi.

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AFAD tarafından son dakika deprem açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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