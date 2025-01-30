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Yunanistan Türkiye'nin isteğini engellemeye çalıştı! Fransa ile arayı bozdular

Yunanistan Türkiye'nin isteğini engellemeye çalıştı! Fransa ile arayı bozdular

Yunanistan Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasından endişe duyduğunu belirterek Fransa ile ilişkilerinin bu nedenle kötüye gideceğini ve Türkiye ile savunma alanında ilerlemeleri konusunda endişe duymaya başladı.

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Ocak ayı başlarından itibaren Yunanistan Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine yönelik endişeye kapılmış, Türkiye'nin alımını engellemek istediklerini belirtmişlerdi.

Yunanistan medyası Kathimerini ise Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alma sürecine ilişkin bir makale kaleme aldı. Türkiye’nin İngiltere ile yürüttüğü müzakerelerde Meteor füzelerinin de pakete dahil edilmesinin şart koştuğunu belirterek Fransa’nın onayını gerektirdiği için Londra hükümetinin Paris’e baskı yaptığını iddia etti.

Yunanistan, Türk Savunma Sanayi’ne karşı en büyük koz olarak meteor füzelerinin olduğunu belitmiş, Fransa ve Yunanistan arasında devam eden olumsuz  durumun Eurofighter ve Meteor füzelerinin tedarik etme sürecinde sorunlar yaşanabileceğini belirtti.

YUNANİSTAN SATIŞA ENGEL OLMAK İSTİYOR

Fransa’nın Türkiye’ye Meteor füzeleri satışını engellemek için Yunanistan harekete geçtiği, Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları doğrular nitelikte olduğu belirtilerek, Fransa’dan Türkiye’nin Meteor füzeleri alımı için resmi bilgi istediği ve Yunanistan’ın karşı çıkarak Yunanistan ve Fransız ilişkilerini baltalayabileceğine değindi.

Dendias, “Büyükelçi Auer’den, Fransa’nın da yer aldığı konsorsiyumun Türkiye’ye Meteor füzeleri satışına ilişkin haberler hakkında resmi bilgi istedim. Kendisine, Yunanistan’ın böyle bir olasılığa şiddetle karşı olduğunu ve böyle bir satışın, Yunanistan ile Fransa arasında bugüne kadarki mükemmel düzeyde olan stratejik ilişkiler ile bağdaşmadığını söyledim” dedi.

YUNANİSTAN FRANSA'NIN SOĞUK DURUŞUNDAN ENDİŞELİ

Türkiye’ye Eurofighter satışında Almanya itiraz etmiş ancak satışı yine de gerçekleşmişti. Bu kez ise Fransa’nın sergileyeceği tutumu Yunanistan merak etmeye başladı. Yunan hükümeti Fransa’nın füze satışında Türkiye’ye onay vermesinden endişe ediyor. Atina, Paris’in son zamanlarda Yunanistan’a karşı mesafeli duruşundan endişe ederken yaşanan soğukluğun Türkiye’nin lehine olabileceğini düşünüyor.

YUNANİSTAN'IN YENİ KORKUSU: TÜRKİYE VE FRANSA İLİŞİKLERİNİN ARTMASI

Yunan medyası Fransa’nın kendilerine karşı mesafeli durmasının nedenleri arasında Atina yönetiminin savunma adımlarından kaynaklı olabileceğini ve ABD’den F-35 savaş uçağı satın alması ile Fransız FDI firkateyninin inşasını iptal etmesinden kaynaklı olabileceğini düşünüyor.

Yunanistan’ın ABD’ye yönelmesiyle Paris’in Türkiye ile askeri işbirliğini geliştirebileceği, Meteor füzeleri ve diğer savunma sistemleri satışlarında işbirliği yapılabilmesinden endişe duyduklarını belirtti.

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