En düşük emekli maaşı maddesi TBMM'de kabul edildi!

Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinde bulunan en düşük emekli aylığının artırılmasını öngeren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu'ndaen düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonrası En düşük emekli aylığını 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.