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Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı

Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle tüm köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının arttığı belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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