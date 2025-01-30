Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bir üst tur için sahada

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, grup aşamasında bir üst tura çıkmak için sahada.

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UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında son maçlar oynanıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray, Ajax karşısında ilk 8'e kalma mücadelesi verirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise ilk 24 takım arasına girmek için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk oluyor. Fenerbahçe ise Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşıyor. Karşılaşmaların tamamı saat 23:00'de başlayacak.

CANLI SKOR

23:00 / Ajax - Galatasaray

İlk 11'ler:

Ajax: Pasveer, Gaei, Hato, Sutalo, Baas, Taylor, Henderson, Fitz-Jim, Godts, Traore, Brobbey

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

23:00 / Midtjylland - Fenerbahçe

İlk 11'ler:

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Andersson, Castillo, Sorensen, Aral, Osorio, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

23:00 / Twente - Beşiktaş

İlk 11'ler:

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Steijn, Rots, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muci, Immobile

ZORLU DEPLASMANLAR

Galatasaray, Avrupa’da deplasman maçlarında kazanmakta zorlanıyor. Ancak Okan Buruk ve öğrencileri kolay karşılaşmalarla kaybettikleri puan kayıplarını Ajax’ı yenerek unutturmaya çalışacaklar. Böylece ilk 8’e girerek playoff turunu direkt aşacaklar.

Fenerbahçe ve Beşiktaş ise kendilerini ilk 24 takım içinde tutmak için mücadele verecekler. Midtjylland’a rakip olacak Kanarya ve Twente ile Hollanda’da oynayacak Kartal 3’er puan alarak play-off turundan yola devam etmeyi planlıyor.

2 GALİBİYET

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla 9 defa karşı karşıya geldi. 2 defa kazandı. 1 maç berabere sonuçlandı. 6 defa da kaybetti. 9 gol attı. Kalesinde 18 gol gördü. Hollanda ekipleriyle deplasmanda oynadığı 5 maçtan galibiyet çıkaramayan Aslan bugünkü rakibi Ajax ile tarihinde hiç resmi karşılaşmalarda mücadele etmedi.

HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Fenerbahçe dün sabah yaptığı antrenmanla Midtyjlland maçının İstanbul hazırlıklarını tamamladı. Yeni transferlerden Diego Carlos idmana katıldı. İdman öncesinde Mourinho’nun forvet oyuncusu Nesyri ile bir süre görüşmesi dikkat çekti. 5’e 2 pas çalışmasının ardından idmanı kapatan Portekizli hocanın son bölümde oyuncularına maçın taktiğini gösterdiği öğrenildi.

AVRUPA’DA DEVAM LİGDE 3. OLMAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, “Doğru oyuncuları transfer etmek için çalışıyoruz. Pahalı oyuncularla kulübün finansal yapısını bozmak istemiyoruz. En iyi kararları vermeye çalışıyoruz” dedi. Twente maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Norveçli hoca şunları söyledi: “Rakibi analiz ettik. Mücadeleye hazırız, iyi bir test maçı olacak. Play-off’a yükselirsek camia birleşir. Avrupa’da devam etmek istiyoruz. Ligi de bıramadık. Hedefimiz ilk 3’e girmek. Taraftarı sessizleştirmemiz gerekiyor.”

JAKOBS DÖNDÜ

Aslan’da Ismail Jakobs önceki gün saha çalışmasına katılmamıştı. Programlı şekilde dinlendirilen tecrübeli sol bek dünkü antrenmanın tamamında yer aldı. Okan Buruk, Jakobs hakkındaki kararı maç saatinde verecek. Oynamazsa sol bekte Berkan görev yapacak.

MOURİNHO YİNE CEZALI

Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho, Lyon maçının ikinci yarısına takımını geç çıkardığı için 1 maç ceza almıştı. Daha önce M.United maçında kırmızı görmüş Alkmaar’a karşı tribünde oturmuştu. Ligde de Göztepe maçında cezalıydı. Yardımcısı Salvatore Foti, Midtjylland’ı yeneceklerini söyledi.

STEİJN’E DİKKAT

Twente’nin en formda ismi Sem Steijn olarak göze çarpıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu tüm kulvarlarda 28 maçta 18 gol, 5 asistlik katkı verdi. Avrupa Ligi’nde 6 maçta 1 golü bulunuyor.

AKIL SAĞLIĞIMIZ YERİNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kazanırsak yüzde 99 ilk 8 içinde olacağız. Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz” dedi. Buruk şunları söyledi: “Ajax iyi bir takım. Ancak kazanmak için geldik. Buraya daha rahat gelebilirdik, olmadı. Türkiye’de ‘Galatasaray krizde’ algısı oluşturuluyor. Bizim akıl sağlımız yerinde. Puanımızı, kadromuzun gücünü biliyoruz. Galatasaray’ı karıştırmaya çalışıyorlar.”

BEKSİZ ÇIKACAK

Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde sezonu kapatmıştı. Mert Müldür sakat. Osayi Samuel de cezası sebebiyle bu maçta yok.

252. MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş, bugün Twente karşısında Avrupa’daki 252. maçına çıkacak. 351 maçta 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 107 yenilgi aldılar. 338 gole karşılık kalesinde 383 gol gördü.

AVRUPA’DA 326. MAÇI

Türkiye’ye UEFA ve Süper Kupa’yı getiren takım olan Galatasaray, Avrupa’da 326. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar 116 galibiyet elde etti. 121 defa yenildi. 88 mücadele eşitlikle sonuçlandı. 447 defa ağları sarstı. Kalesinde 490 gol gördü.

SON 21 MAÇIN 19’UNDA YENİLMEDİ

Cim Bom, Kupa 2’de şu ana kadar başarılı bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar bu arenada son 21 maçın 19’unda kaybetmedi. Sadece Barcelona’ya 2-1 ve Sparta Prag’a 4-1 yenildiler.

4 EKSİK BULUNUYOR

Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında sakatlanan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu maç kadrosuna alındı. Durumlarına maç saatinde karar verilecek.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 mücadelede 18 kez gol sevinci yaşadı. Bu alanda en çok gol atan takım olarak yer alıyor. Sarıkırmızılılarda ayrıca Yunus Akgün, Avrupa Ligi’nde attığı 5 golle de takımını sırtlıyor. Akgün, gol krallığında El Kaabi, Barnabas Varga, Rasmus Hojlund ve Samu ile yarışıyor.