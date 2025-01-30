Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyf'in öldüğü doğrulandı

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed Deyf ve üst düzey komutan Mervan İsa'nın öldüğünü doğruladı. İsrail’in altı ay önce Deyf'in öldüğüne dair iddiası Hamas tarafından reddedilmişti, ancak Ubeyde ölüm tarihine dair bilgi vermedi.

Abone ol

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başında bulunan Muhammed Deyf'in ölümünü doğruladı.

İsrail 6 ay önce Muhammed Deyf'in öldürüldüğünü iddia etmiş ancak iddia Hamas tarafından reddedilmişti. Ebu Ubeyde, Muhammed Deyf'in tam olarak hangi tarihte öldüğünü bildirmedi.

Ebu Ubeyde, Muhammed Deyf'le birlikte İzzeddin el-Kassam Tugaylarının üst düzey komutanı Mervan İsa'nın da ölümünü teyit etti.