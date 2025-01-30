Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla İtalya'nın Genoa kulübüne kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin hem Genoa hem de oyuncuyla anlaşmaya varılarak gerçekleştirildiği belirtildi.

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Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı İtalya'nın Genoa ekibine satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.