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NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) iki astronotunun, ilk kez birlikte uzay yürüyüşü yaptığı bildirildi.

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Uzayda mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, birlikte ilk uzay yürüyüşlerini ISS'ye taşındıktan yaklaşık 8 ay sonra gerçekleştirebildi.

Willams ve Wilmore'un uzay yürüyüşü yaptığı anlar, NASA TV'nin internet sitesinden ve YouTube kanalı aracılığıyla canlı paylaşıldı.

NASA, astronotların, "istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidinden analiz için yüzey malzemesi örnekleri toplamak amacıyla" bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olamayacağı ve uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

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