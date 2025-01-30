Allan Saint-Maximin, kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Midtylland maçı öncesinde Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.

KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Midtylland maçı öncesinde Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

SON ANA KADAR KENDİSİNİ DENEDİ

TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

Habere göre; Fransız futbolcu son ana kadar kendisini denedi fakat nihai karar bu şekilde oldu.