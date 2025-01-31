Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Twente’ye 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Ev sahibi ekibin golünü 76. dakikada Rots attı. Twente ise play-off bileti aldı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaştı.
Twente Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Rots kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden elendi.
Twente ise turnuvayı ilk 24 takım arasında tamamladı ve play off oynamaya hak kazandı.