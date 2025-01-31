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Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Twente’ye 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Ev sahibi ekibin golünü 76. dakikada Rots attı. Twente ise play-off bileti aldı.

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UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaştı.

Twente Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Rots kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi’nden elendi.

Twente ise turnuvayı ilk 24 takım arasında tamamladı ve play off oynamaya hak kazandı.

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