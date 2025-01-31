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Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan yetti!

Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan yetti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak puanını 10'a çıkardı. Sarı-lacivertliler, turnuvayı ilk 24 içinde tamamlayarak son 16 play-off turuna yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 39. dakikada Youssef En-Nesyri ile 47. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Midtjylland'ın gollerini 27. dakikada Ousmane Diao ve 86. dakikada Byskov attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10'a yükselterek UEFA Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde adını ilk 24 takım arasına yazdırarak son 16 play-off turuna yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe 24. sırada son anda play-off turuna kalmayı başardı. Bununla birlikte Fenerbahçe 9. veya 10. sıradaki takımlardan birisiyle eşleşecek. 

Fenerbahçe, Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten birisiyle eşleşecek. 

13 Şubat ve 20 Şubat'ta maçlar oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı evinde oynayacak. 

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