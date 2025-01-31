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Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdı

Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu ve ligi 14. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, daha önce garantilediği son 16 play-off turunda AZ Alkmaar veya Midtjylland ile eşleşecek.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 Ajax kazandı. Maçta Ajax'ın gollerini 23. dakikada Bertrand Traore ile 58. dakikada Kian Fitz Jim attı. Galatasaray'ın tek sayısını 90+2'de Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ilk 8 hedefini gerçekleştiremedi ve ligi 13 puanla 14. sırada bitirdi. Sarı-kırmızılılar, yoluna daha önceden garantilediği son 16 turu play-off etabında devam edecek.

Avrupa Ligi'nin kura sistemine göre lig etabını 14. sırada bitiren takım, 19 ve 20. sıradakilerle eşleşiyor. 

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri; Midtjylland ve AZ Alkmaar. Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri; Manchester United ve Tottenham Hotspur.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak. 

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