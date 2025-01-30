BIST 10.082
DOLAR 35,77
EURO 37,38
ALTIN 3.212,68
HABER /  DÜNYA

Pentagon: Washington'daki uçak kazasını aktif olarak soruşturuyoruz

Pentagon: Washington'daki uçak kazasını aktif olarak soruşturuyoruz

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, başkent Washington yakınlarında 67 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpıştığı kazayı aktif olarak soruşturduklarını belirtti.

Abone ol

Hegseth, Savunma Bakanlığı (Pentagon) sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında Hegseth, dün akşam meydana gelen kazanın nedenini ve nasıl olduğunu aktif olarak incelediklerini belirterek, "Bu, yıllık olarak yapılan profesyonel bir eğitim uçuşuydu. Helikopterdeki mürettebat oldukça deneyimliydi ve gece görüş gözlükleri vardı." dedi.

Ekibin 12. Havacılık Taburu'na bağlı olduğunu ifade eden Hegseth, kazayla ilgili devam eden inceleme nedeniyle tabura 48 saatlik "operasyonel ara" emri verildiğini kaydetti.

Hegseth, Pentagon’a bağlı üst düzey havacılık güvenlik timinin dünden bu yana kaza bölgesinde incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, en kısa zamanda helikopterin doğru rota ve yükseklikte olup olmadığını tespit etmeyi umduklarını söyledi.

Uçaktaki 64 kişinin ve helikopterdeki 3 askerin kaybını "korkunç ve büyük bir trajedi" olarak nitelendiren Hegseth, "Aileleri ve toplumları dualarımızda." ifadesini kullandı.

Hegseth, incelemeler sonucunda ortaya çıkacak gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı

Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, dün akşam havada çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı
Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı
Allan Saint-Maximin, kadrodan çıkarıldı
Allan Saint-Maximin, kadrodan çıkarıldı
NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
NASA'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bir üst tur için sahada
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bir üst tur için sahada
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Türkiye'den Gazze'ye 24 tonluk gıda malzemesi gönderiliyor
Türkiye'den Gazze'ye 24 tonluk gıda malzemesi gönderiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri'ni kabul etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G'de ilk sinyal 2026'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G'de ilk sinyal 2026'da
Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyf'in öldüğü doğrulandı
Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deyf'in öldüğü doğrulandı
En düşük emekli maaşı maddesi TBMM'de kabul edildi!
En düşük emekli maaşı maddesi TBMM'de kabul edildi!
Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı
Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı