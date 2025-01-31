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Victor Osimhen, cezalı duruma düştü

Victor Osimhen, cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Victor Osimhen, Ajax maçının 38. dakikasında sarı kart gördü. Nijeryalı isim, böylelikle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena’da oynanan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen, Ajax maçının 38. dakikasında sarı kart gördü.

OSIMHEN, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Osimhen, korner sonrası Ajax kalecisi Pasveer'i engellediği için sarı kart ile cezalandırıldı.

Nijeryalı golcü, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

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