Okan Buruk'tan Ajax maçı öncesi açıklama: Kalitemizi ortaya koymalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçına dair yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşma beklediklerini ve kazanarak ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini belirtti. Buruk, rakiplerinin gol pozisyonu vermede başarılı olduğunu, takımın kalitesini kullanarak kazanacaklarını umduğunu ifade etti. Ayrıca, Jakobs'un sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını, Sara'nın ise sakatlık sonrası ilk kez 11'de olacağını söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

"AJAX'IN İLK 8 HEDEFİ YOK AMA..."

"En zor maçlarımızdan biri. Son maç. Biz kazanırsak ilk 8'in içindeyiz. Rakibimizin ilk 8 hedefi yok ama ilk 16'nın içine girme hedefi var. Onlar da kazanmak isteyecektir. 1 puan da onlar için çok önemli."

"11'LERİNİ MERAK EDİYORDUK"

"Bu maçla ilgili nasıl bir kadroya çıkacaklarını merak ediyorduk, asıl 11'leriyle çıktılar. Rakibimizin topla oynama yüzdesi iyi. Geçiş hücumlarında pozisyon veriyorlar. Hem liglerinde hem Avrupa'da az pozisyon veriyorlar, gol beklentisinde de bizden sonra ikinciler. Dengeli bir oyun bekliyoruz. Kalitemizi kullanmamız gerekiyor. Öndeki oyuncularımız hem hızları hem direkt kaleye gidecek oyuncularımızla birlikte iyi oynamalıyız."

"JAKOBS'UN AĞRILARI DEVAM ETTİ"

"Jakobs'un ağrıları devam etti. Oynayamayacağını iletti. Berkan'ı hem sol bekte hem oyun kurmada kullanacağız. Savunma olarak iyi işler yapmalıyız. Kolay bir maç değil ama çok güzel bir ortam, zemin, stadyum var. Kazanacağımız bir gece hayal ediyorum. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi geçer."

"SAKATLIK SONRASI İLK DEFA İLK 11'DE"

"Sara'yı sadece hücum yönüyle değil savunmasını da iyi yapan biri. Bazen Torreira'nın olmadığı yerlerde Sara'nın çok fazla atak kestiğini de görebiliriz, sadece hücum yönüyle düşünmemek lazım. Oyun kurmada önemli bir isim. Baskı yapan takımlara karşı kaliteli bir ayak. Onun başarısını bekliyoruz. Sakatlık sonrası ilk defa 11'de. Takım arkadaşları gibi inşallah o da etkili olacaktır."