Mourinho'dan maç sonu taraftara çağrı: Gurur duyun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 biten Midtjylland maçının ardından karşılaşmayı değerlendi ve oyuncularıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Midtjylland ile sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Portekizli hoca, “Bildiğiniz gibi maçta bu harika kural nedeniyle cezalıydım. Eğer bir Avrupa maçında devre arasında takım sahaya geç çıkarsa bir sonraki maçta teknik direktör cezalı oluyor. Buraya gelerek taraftarlarımıza mesaj vermek istedim. Çünkü oyuncularım bunu hak ediyorlar. Bugün turu atladık ve bizim için en önemlisi buydu ama turu atlamasaydık bile ben oyuncularımla gurur duyardım.

''Herkes harika savaştı'

Taraftarlarımız da gurur duysun, çünkü çok zor şartlarda buraya geldik. İsmail ve Mert Hakan uzun süredir oynamıyorlardı. İsmail sağ bek, Mert Hakan da 75 dakika inanılmaz efor sarf etti. Szymanski sol bek oynadı. Bugün herkes harika savaştı. Kulübe de zaten elimizde üç oyuncu vardı. Dolayısıyla oyuncularımla çok büyük bir gurur duyuyorum. Taraftarların da bu şekilde gurur duyması gerektiğini ve bu saygıyı pazar günkü maçta oyunculara göstermeleri gerektiğini düşünüyorum.

'Çektiğimiz kura zordu'

Çok gururluyum çünkü çok-çok zor şartlarda oynadık ki daha zoru olamazdı. En başından beri bizim için her şey zordu. Yeni format zordu. Çektiğimiz kura zordu. Son dakikada Ferdi gittikten sonra onun yerine birini listeye yazamadık. Aynı zamanda son anda gelen transferlerimizi listeye ekleyemedik. Listeye yazdığımız oyuncular sakattı. Yazmadığımız oyuncular fitti. Cezalı oyuncular vardı. Mert Müldür’ün evinde yaşamış olduğu bir kaza sebebiyle sakatlığı vardı. Amrabat ve Osayi sarı kart cezalısıydı.

'Oyuncularım saygıyı hak ediyor'

Dolayısıyla buraya 13 oyuncu ile geldik. Buraya gelenlerin hepsi harika iş çıkarttı. Onlarla çok gurur duyuyorum. Belirtmiş olduğum gibi taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor. Önümüzdeki turdaki rakibimizin Bodo/Glimt ya da Anderlecht olacağı bilgisini aldım. Keyfini çıkaralım. Dinlenelim. İstanbul’da kalan oyuncuların da buradaki oyuncuların mücadelesinden gurur duyması gerektiğini ve örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Pazar günü zorlu bir maç oynayacağız. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım o saygıyı taraftarlardan görmeyi hak ediyorlar. Bunu göstermenin yolu da bir sonraki maçta onlara gösterecekleri saygı ile olacaktır” dedi.