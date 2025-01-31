BIST 10.092
DOLAR 35,86
EURO 37,35
ALTIN 3.228,27
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce, CHP'ye mi dönüyor? Memleket Partisi'nin başına kim geçecek?

Muharrem İnce, CHP'ye mi dönüyor? Memleket Partisi'nin başına kim geçecek?

Gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce’nin 15 gün içinde CHP’ye geri döneceğini ve bu talebin Genel Başkan Özgür Özel tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Abone ol

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, Muharrem İnce’nin eski partisi CHP’ye geri döneceğini duyurdu.

 "Kesin ve net olarak söylüyorum"

Yarkadaş açıklamasında, "Kesin ve net olarak söylüyorum, 15 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya üyesi olarak geri dönecek. Partiye dönerken herhangi bir talebi yok. 'CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum' demiş. Bu talebi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından olumlu karşılanmış." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi'nin başına geçecek isim belli oldu

Öte yandan, İnce'nin CHP'ye dönüşüyle birlikte boşalacak olan Memleket Partisi Genel Başkanlığına, partinin önemli isimlerinden Reşat Şahin Öztürk’ün talip olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor...Yapmayana 176 bin lira ceza var
Başvurular 3 Şubat'ta başlıyor...Yapmayana 176 bin lira ceza var
Gazze'de görev yapan ABD'li doktorlar gördükleri yıkımı anlattı
Gazze'de görev yapan ABD'li doktorlar gördükleri yıkımı anlattı
Milli basketbolcu Alperen Şengün All Star'a seçildi
Milli basketbolcu Alperen Şengün All Star'a seçildi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Mourinho'dan maç sonu taraftara çağrı: Gurur duyun
Mourinho'dan maç sonu taraftara çağrı: Gurur duyun
ABD'de askeri helikopterle çarpışmasının ardından düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
ABD'de askeri helikopterle çarpışmasının ardından düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen: Dürüst olmak gerekirse hayal kırıklığı yaşıyoruz
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen: Dürüst olmak gerekirse hayal kırıklığı yaşıyoruz
Eyüpsultan'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Eyüpsultan'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdı
Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı, ilk 8'i kaçırdı
Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan yetti!
Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan yetti!
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Victor Osimhen, cezalı duruma düştü
Victor Osimhen, cezalı duruma düştü