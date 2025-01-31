Muharrem İnce, CHP'ye mi dönüyor? Memleket Partisi'nin başına kim geçecek?

Gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce’nin 15 gün içinde CHP’ye geri döneceğini ve bu talebin Genel Başkan Özgür Özel tarafından kabul edildiğini açıkladı.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, Muharrem İnce’nin eski partisi CHP’ye geri döneceğini duyurdu.

"Kesin ve net olarak söylüyorum"

Yarkadaş açıklamasında, "Kesin ve net olarak söylüyorum, 15 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya üyesi olarak geri dönecek. Partiye dönerken herhangi bir talebi yok. 'CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum' demiş. Bu talebi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından olumlu karşılanmış." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi'nin başına geçecek isim belli oldu

Öte yandan, İnce'nin CHP'ye dönüşüyle birlikte boşalacak olan Memleket Partisi Genel Başkanlığına, partinin önemli isimlerinden Reşat Şahin Öztürk’ün talip olduğunu belirtti.