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Milli basketbolcu Alperen Şengün All Star'a seçildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün All Star'a seçildi

NBA'deki milli yıldızımız Alperen Şengün, Türk basketbolu adına tarihi bir gurura erişti. Şengün, daha önce ilk 5'lerin belirlendiği All-Star'ın açıklanan yedekleri arasında kendine yer bulmayı başardı.

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Kariyerinde ilk kez All-Star seçilme heyecanı yaşayan Alperen Şengün, 2007'de All-Star maçında mücadele eden bir başka milli basketbolcumuz Mehmet Okur'dan 18 yıl sonra bu gururu elde eden bir başka yıldızımız oldu.

NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda belli olan ilk 5'inde Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic yer alırken yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken yedeklerinde Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yer aldı.

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