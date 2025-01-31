Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Play-off'a kalarak ilk 16 şansını devam ettiren iki takımın muhtemel rakipleri belli oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının 8’inci ve son haftası 18 karşılaşma ile tamamlandı.

Galatasaray, Ajax deplasmanında yıkıldı. 26 maçlık yenilmezlik serisinin bitmesinin yanı sıra ilk 8’e de giremeyen Sarı-Kırmızılılar, artık şansını Play-Off’ta deneyecek. Midtjylland deplasmanında istediğini alan Fenerbahçe, 24. sırada Avrupa Ligi’ni tamamlayarak Play-Off’a kaldı.

Avrupa Ligi'nde iki temsilcimiz yoluna devam ederken gözler kura çekimini çevrildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak ve 15.00'te başlayacak.

Play-off maçları 13 ve 20 şubat tarihlerinde

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

10 puanla 24’üncü sırada yer alan Fenerbahçe ise play-off turunda Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, rakibini geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizin de muhtemel rakipleri belli oldu. Ligi 13 puanla 14’üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

İlk 8 bileti alarak son 16 turuna kalanlar

İlk 8 içerisinde yer alan; Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Totthenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers son 16 biletini aldı.