Bakan Bayraktar açıkladı: Bu kış doğalgaza zam var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz fiyatlarına bu kış zam yapılmayacağını açıkladı. Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme kapsamında ise 40 milyon abonenin faturasında artış olmayacağını belirtti. Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefini vurgulayan Bayraktar, Avrupa'nın Türkiye’den gaz almak istediğini söyledi.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz fiyatlarına bu kış zam yapılmayacağını açıkladı. Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla uygulanacak yeni düzenlemeye, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedeflerine ve Sinop’ta inşa edilmesi planlanan nükleer santrale dair önemli açıklamalarda bulundu.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM: 40 MİLYON ABONE ETKİLENMEYECEK

Bakan Bayraktar, 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle 42 milyon elektrik abonesinin yüzde 97’sinin faturalarında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı. Ancak, yıllık 5 bin kilovat saat tüketimi aşan 1.2 milyon abonenin, elektriğin gerçek maliyeti üzerinden ödeme yapacağını belirtti. Bu kapsamda, yüksek tüketimli abonelerin faturalarında yaklaşık yüzde 96 oranında artış yaşanacak.

“DOĞALGAZA KIŞ AYLARINDA ZAM YAPILMAYACAK”

Bu kış doğalgaz fiyatlarının değişmeyeceğini ifade eden Bayraktar, farklı şehirlerdeki tüketim farkları nedeniyle doğalgazda kademeli fiyatlandırma üzerine çalışmaların sürdüğünü ve 2025 yılında bu konuda yeni bir düzenleme yapılabileceğini söyledi.

TÜRKİYE, DOĞALGAZDA BÖLGESEL TEDARİK MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Türkiye’nin Avrupa’ya doğalgaz tedarik eden bir merkez olma yolunda ilerlediğini belirten Bayraktar, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan ile ticari anlaşmalar yapıldığını aktardı. Türkiye’nin altyapı yatırımları sayesinde büyük bir enerji pazarına dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, doğalgaz depolama ve dağıtım kapasitesinin artırılmasıyla Türkiye'nin küresel enerji ticaretinde kritik bir aktör haline geleceğini kaydetti.

SURİYE’YE DOĞALGAZ VE ELEKTRİK HATLARI

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’de elektrik altyapısının güçlendirilmesi için projeler yürüttüğünü, İdlib ve Halep’e elektrik iletim kapasitesinin artırılacağını söyledi. Ayrıca, Halep’e doğalgaz sağlamak amacıyla 50-60 kilometrelik yeni bir boru hattının inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

SİNOP’TA NÜKLEER SANTRAL İÇİN 2025’TE ANLAŞMA İMZALANACAK

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda nükleer enerji yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, Sinop’ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral için 2025 yılında bir anlaşma imzalanacağını duyurdu. Akkuyu Nükleer Santrali’nde yaşanan teknik aksaklıkların Çin ekipmanlarıyla çözüldüğünü belirten Bayraktar, Sinop ve Trakya’da da yeni nükleer projelerin değerlendirildiğini ifade etti.

KARADENİZ VE SOMALİ’DE DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye’nin enerji arama faaliyetleri kapsamında Karadeniz’de yeni bir sondaj kuyusunun açıldığını belirten Bayraktar, Kandıra-1 kuyusunda çalışmaların başladığını söyledi. Ayrıca, Somali’de yürütülen sismik arama çalışmalarının yüzde 47’sinin tamamlandığını ve bu sürecin nisan ayında bitmesinin beklendiğini açıkladı.

TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINI HIZLANDIRIYOR

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdiğini dile getiren Bayraktar, rüzgar enerjisi için yapılan son ihalede rekabetçi fiyatların ortaya çıktığını ve 1200 megavatlık projeler için toplamda 120 milyon dolarlık kapasite bedelinin ödeneceğini belirtti. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının artırılacağını ifade etti.