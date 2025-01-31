Husumetlisine telefonundan konum attı, canından oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Abone ol
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Mazı (25) ve A.P. adlı şahıs, konuşmaya karar verdi.
Husumetlisiyle buluşmak için cep telefonundan konum yollayan Mehmet Mazı ile yanındaki R.A.'ya, konuma gelen A.P tarafından tüfekle ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mazı hayatını kaybetti.
Mazı'nın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayın ardından kaçan şüpheli A.P, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.