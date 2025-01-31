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Cumhurbaşkanı Erdoğan köklü değişime gidiyor! AK Parti'de heyecan dorukta

Cumhurbaşkanı Erdoğan köklü değişime gidiyor! AK Parti'de heyecan dorukta

AK Parti, 23 Şubat’ta yapmayı planladığı 8’inci Olağan Kongre’ye bir aydan az bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bir değişikliğe gideceği konuşuluyor.

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Şimdiye kadar 73 il kongresini bitiren AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün Antalya, yarın ise İzmir ve Manisa İl Kongrelerini gerçekleştirecek. 5 Şubat’ta Genel Merkez Kadın Kolları Kongresi’ni gerçekleştirecek olan AK Parti, 7 Şubat’ta İstanbul, Yalova ve Artvin il kongreleri ile süreci tamamlayacak.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre  kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köklü bir değişikliğe gideceği, MYK’daki değişimi ise yüzde 50’nin üzerinde yapacağı konuşuluyor. 16 genel başkan yardımcısından en az 10’unun yenileneceği, özellikle 2 dönem ve üzeri başkanlık yapan isimlerin değiştirileceği belirtiliyor.

Kabinede köklü bir değişim...

14 Mayıs genel seçimlerinde üç dönem kuralı sebebiyle yeni listeye giremeyen ve şu an bir görevi bulunmayan milletvekilleri ile bazı eski belediye başkanlarına da MKYK’da görev verilebileceği konuşulanlar arasında. Kabinede köklü bir değişim için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın acele etmeyeceği ifade ediliyor ve haziran ayını bekleyebileceği görüşü de konuşulanlar arasında. Bazı parti kaynakları ise kabinede kongre ile eş zamanlı değişim olacağı görüşünde…   

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