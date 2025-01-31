İdris Şahin'den Fahri (geçici) Kur'an Kursu öğreticilerine kadro haklarını verin çağrısı

Deva Partisi Genel başkanı Ankara Milletvekili İdris Şahin, Fahri Kuran Kursu öğreticilerinin kadro ve özlük hakları için TBMM’ye soru önergesi sundu. Şahin, öğreticilerin yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesi ve tecrübelerinin değerlendirilerek kadroya alınmasının gerekliliğini vurguladı.

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“Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet etmiş Fahri (geçici) Kur’an Kursu Öğreticilerinin KADRO ve özlük hakları” adına Ankara Milletvekili İdris ŞAHİN TBMM’ye soru önergesi verdi.

Şahin, "Görevde olup olmamaya bakılmadan SGK prim baz alınarak yılların birikimine emeğine tecrübesine KADRO ve özlük hakları teslim edilmelidir.8-9 günlük yatırılan sigortaları 30 güne tamamlanarak emeklilik hakkı sağlanmalıdır" çağrısında bulundu.

Soru önergesinde, Fahri (geçici) Kuran Kursu öğreticilerinin kış ve yaz dönemlerinde KPSS ve DHBT sınavlarının ardından mülakat puanlarıyla istihdam edildikleri belirtilirken, öğreticilerin kadrolularla aynı hizmeti vermelerine rağmen özlük haklarından mahrum bırakıldıkları vurgulandı. Aylık yalnızca 8-9 gün üzerinden yatırılan SGK primlerinin emeklilik hakkını engellediği, düşük maaşlarla ve sosyal haklardan yoksun şekilde çalıştıkları ifade edildi.

Sn. ŞAHİN, öğreticilerin 5-10-15 yıl boyunca sınavlarla görevlendirilmelerine rağmen kadro verilmemesini eleştirdi. Soru önergesinde, öğreticilerin emek ve tecrübelerine rağmen kapsam dışı bırakılmalarının adaletsizliğe yol açtığına dikkat çekildi. Daha önce sözleşmelilere, vekil imamlara ve ücretli öğretmenlere kadro verilirken, Fahri Kuran Kursu öğreticilerinin ayrımcılığa maruz bırakıldığı ifade edildi.

Geçici öğreticiler Diyanet'e soruyor

❗️-2013-2014-2015-26-2017-2018 yıllarında sadece imam alımı yaparken neden kuran kursu öğreticilerini kadroya alım yapmamıştır?

❗️2018 sonrasında ise kuran kursu öğreticisi alımında önlisans ve ortaöğretim kategorisini neden tamamen kapatıldı

❗️2024 yılında yine sadece imam alımı yaparak kuran kursu öğreticilerini neden kadroya almamıştır

❗️2015 yılında imamlar TBMM (Meclis ) tarafından kadroya alınıyor ama FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ neden kapsam dışı bırakılıyor

❗️yine 2022 yılında vekil imamlar sözleşmeliler TBMM (Meclis) tarafından kadroya alınıyor lakin FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ yine neden kapsam dışı bırakılıyor

FAHRİ (geçici) KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE KADRO VERİLMESİ TALEBİ

Sn.ŞAHİN, öğreticilerin SGK primlerinin 30 gün üzerinden yatırılıp emeklilik haklarının verilmesi ve geçmişte biriken prim borçlarının düzenlenmesi talep edildi. Ayrıca görevde olup olmama durumuna bakılmaksızın SGK prim baz alınarak kadro verilmesi gerektiği vurgulandı. Yeni atanan kadrolu öğretmenlere stajyer eğitimi verecek kadar deneyimli olan öğreticilerin tecrübelerinden faydalanılması gerektiği belirtildi.

GEÇMİŞTE VERİLEN KADRO SÖZLERİ TUTULMADI

Önerge, Cumhur İttifakı’nın 2018’de öğreticilere verdiği kadro sözünün yerine getirilmediğini ve öğreticilerin sürekli kapsam dışında bırakıldığını da hatırlattı.

FAHRİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİ PLATFORMU’NUN MÜCADELESİ

Fahri (geçici) Kuran Kursu Öğreticileri Platformu Başkanı Saliha Şentürk de bugüne kadar 4 kanun teklifi ve 23 soru önergesi verdirerek öğreticilerin haklarını aramaya devam ettiğini belirtti. Şentürk, Ankara Milletvekili İDRİS ŞAHİN’nin verdiği önergenin 23. soru önergesi olduğunu ve öğreticilerin yıllardır haklarını almayı beklediğini vurguladı.

HÜKÜMETE VE DİYANET’E ÇAĞRI

İDRİS ŞAHİN’in önergesi, hükümete, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve TBMM’ye, yıllardır özveriyle çalışmış Fahri Kuran Kursu öğreticilerinin haklarını teslim etme çağrısı yaptı. Önergenin, öğreticilerin mağduriyetini gidermeye yönelik somut adımlar atılmasına vesile olması bekleniyor.