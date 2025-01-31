Motorine indirim geldi litresi ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorinin litre satış fiyatına 89 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim geldi. NTV'de yer alan habere göre indirimli fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olmaya başladı.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin: 46.31 TL/LT
Motorin: 46.45 TL/LT
LPG: 26.49 TL/LT
İstanbul Anadolu yakası
Benzin:46.16 TL/LT
Motorin:46.34 TL/LT
LPG: 25.89 TL/LT