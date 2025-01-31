Yıldıray Çiçek'ten Halk TV'ye sert eleştiriler: Siciline bakın yeter

Bilirkişi ifşa eden görüşmesini izinsiz yayınlayan Halk TV'ye en sert eleştiri Türkgün Başyazarı Yıldıray Çiçek'ten geldi.

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Ekrem İmamoğlu, İBB, Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri ile İmamoğlu'nun kendisi hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişi olan kişiyi hedef göstermesi tartışma başlattı.

Halk TV'nin bu bilirkişiyi hedef alan yayınları ve izni olmadan ses kaydını yayınlaması eleştiri konusu oldu. "Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.

Muhalif gazeteciler Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Levent Gültekin Halk TV'nin yaptığının yanlış olduğunu söylediler.

Hedefteki Halk TV'ye sert eleştiri de Türkgün gazetesi başyazarı ve Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi.

Portakal, Altaylı, ve Gültekin'in kanal tarafından linç edildiğine dikkat çeken Çiçek, "Kendi yandaşları bile bunun suç olduğunu ifade etti diye, kudurmuş gibi şimdi onlara saldırıyorlar." görüşünü dile getirdi.

Söz konusu televizyon kanalını ülkede sürekli kaos, iç karışıklık ve kriz arayan bir propaganda mekanizması olarak niteleyen Çiçek, "Halk TV’nin siciline bakın yeter!" başlıklı yazısında "Gün geldi sınır içi ve ötesi terörle mücadeleye karşı çıktılar, gün geldi Suriye'deki terör örgütü PKK'nın kolu PYD/YPG güzellemeleri yaptılar, gün geldi darbe girişim akşamı TRT'nin silah zoruyla okuduğu 15 Temmuz hain darbe bildirisini gönüllü okudular, gün geldi Azerbaycan'ı aşağıladılar, gün geldi KKTC'yi kurtaran mücahitlere saldırdılar, gün geldi ekranlarında terör örgütü DHKP-C marşı okudular ve onların teröristlerini savundular, gün geldi TSK'nın terör örgütü PKK'ya yaptığı operasyonu "Genelkurmay'dan PKK'ya hain operasyon" başlığıyla duyurdular, gün geldi terör örgütü PKK'nın canlı yayınına bağlandılar… Gün geldi hangi ihaneti gerçekleştirmediler ki?" ifadelerine yer verdi.