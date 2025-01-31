Enerjisa Enerji'nin 'İşimin Enerjisi' GES Projeleri 102,4 megavat kurulu güce ulaşıyor

Enerjisa Enerji'nin "İşimin Enerjisi" çatısı altında hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) projeleri, 2024'te tamamlanarak devreye alınan yeni projelerle birlikte toplamda 102,4 megavat pik (MWp) kurulu güce ulaşmış olacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, sahip olduğu tecrübe ve finansman gücünün de katkısıyla müşteri çözümleri alanında Türkiye'de lider enerji şirketi olmayı sürdürüyor.

Sözleşmesi imzalanan ve 2024'te tamamlanarak devreye alınan GES projeleriyle birlikte, "İşimin Enerjisi" programı ilk gününden bu yana toplamda 102,4 MWp kurulu güce ulaşmış olacak.

Bu kurulu güç, yıllık yaklaşık 152 bin megavatsaat elektrik üretimine denk gelirken, 86 bin hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer bir kapasite sunuyor.

Şirket, fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin insan sağlığı ve gezegen üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerken, yılda 95 bin ton karbon salımının önüne geçerek çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Enerjisa Enerji'nin enerji performans sözleşmesi modeli sayesinde işletmeler, yeşil dönüşümleri için finansman bulmak, insan kaynağı ayırmak veya performans takibi yapmak zorunda kalmıyor.

Profesyonel ekiplerin fizibilite çalışmalarını gerçekleştirdiği bu modelde, tüm izin ve kurulum süreçleri üstlenilirken, sözleşme süresi boyunca performans takibi ile bakım ve onarım hizmetleri de sunulmaya devam ediliyor. Bu sayede projelerin verimli bir şekilde çalışması taahhüt ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, Türkiye'nin cari açık problemine çözüm olabilecek pozitif ayrışmanın ilk şartının, yenilenebilir enerjide rekabet gücünü artırmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payını, sadece iklim krizine çare olmak motivasyonu ile büyütmüyor. Son 23 yılda 950 milyar doları enerji ithalatına harcayan Türkiye'nin, dış ticaret açığına çözüm üretmesi, toplam cari açığın 1,5 katına ulaşmış bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ne kıymetli ki çeşitli uluslararası zirvelerde de teyit edildiği üzere Türkiye'nin yenilenebilir enerji tarafında net taahhütleri ve hedefleri var. Yenilenebilir enerji 2035 Yol Haritası'nın bakanlığımız tarafından ilanından sonra, yatırımları daha net bir şekilde konuşur olduk. Bugünü dörde katlamak ve 120 bin megavatlık bir toplam kurulu güce sahip olabilmek için Türkiye'nin her yıl en az 7 bin 500- 8 bin megavat kurulu gücü devreye alması gerekiyor. Rekabet gücümüzü en çok etkileyen negatif faktörü, içinde bulunduğumuz coğrafyanın güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanma konusundaki avantajıyla tersine çevirebilirsek, Türkiye net pozitif ayrışan bir ülke olabilecek. Nitelikli istihdam ve yeşil büyüme üzerinden kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme fırsatını da yakalamış olacağız. Biz Enerjisa Enerji olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve Türkiye’nin enerji dönüşümünde itici güç olmayı sürdüreceğiz. 2025 yılında da İşimin Enerjisi yatırımlarına hız kazandırarak şebeke altyapı yatırımlarında olduğu gibi yenilenebilir enerji yatırımlarında da ayrışacak, ‘herkes için daha iyi bir gelecek’ adına sürdürülebilir çevresel, ekonomik ve sosyal bir fayda yaratacağız. Bizlerle iş ortağı olan ve bu dönüşüme destek veren tüm kamu ve özel sektör müşterilerimize teşekkür ederim."