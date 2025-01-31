TÜİK aralık ayı verilerini paylaştı: Dış ticaret açığında büyük artış

TÜİK verilerine göre, 2024 Aralık ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 43,9 artarak 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79’dan yüzde 72,8’e geriledi. Ocak-Aralık döneminde ihracat yüzde 2,4 artarken, ithalat yüzde 5 azaldı. Ancak enerji ve altın hariç ithalat yüzde 12,5 arttı. Çin ve Rusya’dan yapılan ithalatın büyüklüğü ise dikkat çekti.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı Aralık 2024’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolara yükseldi.

YILLIK VERİLERDE İHRACAT ARTARKEN İTHALAT AZALDI

2024 yılının Ocak-Aralık döneminde ihracat yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, Aralık ayında ihracat yüzde 3,7 artarak 21 milyar 763 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 12,5 artarak 23 milyar 416 milyon dolara çıktı. Bu kapsamda, enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 653 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 8,1 artarak 45 milyar 179 milyon dolar seviyesine geldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Aralık ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,9 artarak 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi. 2023 Aralık ayında yüzde 79 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 Aralık ayında yüzde 72,8’e düştü.

Buna karşın, Ocak-Aralık dönemi genelinde dış ticaret açığı yüzde 22,7 azalarak 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. Yıllık bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,6’dan yüzde 76,1’e yükseldi.

İMALAT SANAYİNİN PAYI YÜKSEKLİĞİNİ KORUYOR

Aralık ayında yapılan ihracatın yüzde 93,7’sini imalat sanayi ürünleri oluştururken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 1,6 pay aldı.

Yıl genelinde ise imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,1, tarım ve ormancılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ithalatın yüzde 68,6’sı ara mallarından oluşurken, sermaye mallarının payı yüzde 14,3, tüketim mallarının payı ise yüzde 16,8 oldu.

2024 yılı genelinde ithalatta ara mallarının payı yüzde 69,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,8 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 644 milyon dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 1 milyar 499 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 414 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 198 milyon dolar ile Irak ve 1 milyar 186 milyon dolar ile İtalya takip etti. Bu beş ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 29,6’sını oluşturdu.

Yıl genelinde Almanya yine ilk sırada yer aldı. 2024 yılında Almanya’ya yapılan ihracat 20 milyar 434 milyon dolara ulaşırken, ABD 16 milyar 349 milyon dolar ile ikinci, Birleşik Krallık 15 milyar 289 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Irak ve İtalya sırasıyla 13 milyar 34 milyon dolar ve 12 milyar 933 milyon dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

İTHALATTA İLK SIRADA RUSYA VE ÇİN

Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülke 4 milyar 540 milyon dolar ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı 3 milyar 881 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 598 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 760 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 465 milyon dolar ile İsviçre izledi. Bu beş ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 44,2’sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ise Çin, 44 milyar 931 milyon dolar ile en büyük ithalat kaynağı olurken, Rusya Federasyonu 44 milyar 20 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. Almanya’dan 27 milyar 84 milyon dolar, İtalya’dan 19 milyar 312 milyon dolar ve ABD’den 16 milyar 227 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Yıl boyunca en fazla ithalat yapılan ilk beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 44,1 olarak hesaplandı.

2024 yılı dış ticaret verileri, ihracatta istikrarlı bir artış görülmesine rağmen ithalatın da hızlandığını ve özellikle enerji ve altın hariç ticarette dengenin sürdüğünü gösteriyor.