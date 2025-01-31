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Bakan Mehmet Şimşek: Dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık

Bakan Mehmet Şimşek: Dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının 2024'te yüzde 1'in altına indiğini belirterek, "Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2024 yılına ilişkin turizm ve dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

"Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık." değerlendirmesini yapan Şimşek, geçen yıl ziyaretçi sayısının 62,2 milyona yükseldiğini, turizm gelirinin 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Şimşek, küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatın 262 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dış ticaret açığımız, 24 milyar dolar geriledi. Cari açığın milli gelire oranı, 2024'te yüzde 1'in altına indi. Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz."

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