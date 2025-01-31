BIST 10.029
DOLAR 35,86
EURO 37,24
ALTIN 3.223,10
HABER /  GÜNCEL

Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelin içi görüntülendi! Kahreden görüntüler
Foto Galeri Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelin içi görüntülendi! Kahreden görüntüler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Vatandaşın cebine yansıyacak
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Vatandaşın cebine yansıyacak
QNB Türkiye'den 2024'te 36 milyar 174 milyon lira net kar
QNB Türkiye'den 2024'te 36 milyar 174 milyon lira net kar
Rehine takasında Hamas'ın gösterisi İsrail'i çılgına çevirdi
Rehine takasında Hamas'ın gösterisi İsrail'i çılgına çevirdi
Bakan Mehmet Şimşek: Dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık
Bakan Mehmet Şimşek: Dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık
İstanbul’da en temiz ve en kirli havaya sahip ilçeler belli oldu! O ilçede durum fena
İstanbul’da en temiz ve en kirli havaya sahip ilçeler belli oldu! O ilçede durum fena
"Yürüyerek dünya turu" hayaliyle Paris'i hedefleyen Japon gezgin Türkiye'den memnun ayrıldı
"Yürüyerek dünya turu" hayaliyle Paris'i hedefleyen Japon gezgin Türkiye'den memnun ayrıldı
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Açlık sınırı asgari ücreti geçti
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor
Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayata tutunuyor
Meksika'dan Google'a 'Amerika körfezi' mektubu
Meksika'dan Google'a 'Amerika körfezi' mektubu
Enerjisa Enerji'nin 'İşimin Enerjisi' GES Projeleri 102,4 megavat kurulu güce ulaşıyor
Enerjisa Enerji'nin 'İşimin Enerjisi' GES Projeleri 102,4 megavat kurulu güce ulaşıyor
TÜİK aralık ayı verilerini paylaştı: Dış ticaret açığında büyük artış
TÜİK aralık ayı verilerini paylaştı: Dış ticaret açığında büyük artış
Türkiye'nin hava kalitesine anlık takip
Türkiye'nin hava kalitesine anlık takip