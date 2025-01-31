Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Vatandaşın cebine yansıyacak

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat itibariyle hayata geçiyor. Yeni düzenlemeye ile yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi destek hakkını kaybedecek. Peki, yapılan bu değişiklikler vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Destek modelinin faturalara yansıması nasıl olacak? Elektriğin ardından doğal gaza zam gelecek mi? İşte yeni dönemin tüm detayları...

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Elektrik faturalarında adaletli bir destekleme modeli oluşturmak için yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Mevcut sistemde, maddi durumu iyi olan bazı aboneler de destekten faydalanabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile gerçekten ihtiyaç sahibi olan kesimlere öncelik verilecek. Yarından itibaren yürürlüğe girecek uygulama ile desteklerin daha adil bir şekilde dağıtılması hedefleniyor.

KİMLER DESTEK ALAMAYACAK?

Türkiye genelinde yaklaşık 42 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunlardan 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar kapsamında destek alıyordu. Önceki sistemde, bu gruptaki abonelere aylık 75 kilovatsaatlik elektrik tüketimi için destek sağlanıyordu.

Yeni düzenlemeye göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaatin üzerinde olan aboneler destekten yararlanamayacak. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi destek hakkını kaybedecek. Ancak toplam abone sayısı içinde bu grubun oranı sadece %3.

ELEKTRİK FATURALARI NE KADAR ARTACAK?

Düzenleme kapsamında bazı abonelerin elektrik faturalarında artışlar yaşanacak. Örnek tüketimlere göre değişiklikler şu şekilde olacak:

Aylık 417 kilovatsaat üzeri tüketimi olan aboneler destekten çıkacak.

Aylık 1.047 TL fatura ödeyen bir abonenin faturası %93 artışla 2.016 TL’ye çıkacak.

600 kilovatsaat elektrik tüketen bir abonenin faturası %80 artışla 2.903 TL olacak.

1.000 kilovatsaat tüketimi olan bir abonenin faturası %69 artışla 4.839 TL’ye yükselecek.

ZAMLAR NE ZAMAN YANSIYACAK?

Yeni düzenleme yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Mart ayında elektrik faturalarına tam olarak yansıması beklenen değişiklikler, bazı aboneler için 16-17 Şubat tarihli faturalarla birlikte hissedilmeye başlanabilir.

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Şu an için doğal gazda büyük bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Elektrik tarifelerinde yapılan düzenlemenin aksine, doğal gaz fiyatlarının kış boyunca sabit kalacağı öngörülüyor. Mart ayı sonuna kadar herhangi bir artış planlanmazken, Nisan ayında da zam yapılması beklenmiyor. Ancak, yıl sonuna doğru doğal gazda yeni bir destekleme modeli üzerinde çalışmaların tamamlanması gündemde yer alıyor.

Özellikle Erzurum ve Antalya gibi illerde doğal gaz desteğinin uygulanma şekli farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak doğalgaz fiyatlarında belirgin bir artış beklenmiyor.