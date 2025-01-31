QNB Türkiye'den 2024'te 36 milyar 174 milyon lira net kar

QNB Türkiye, 2024'te 36 milyar 174 milyon lira net kar ettiğini duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nin önde gelen finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankalarından Qatar National Bank'ın Türkiye'deki iştiraki QNB Türkiye, 2024 yıl sonu finansal sonuçlarını paylaştı.

QNB Türkiye, güçlü finansal performansıyla 2024'ün son çeyreğinde Türkiye ekonomisine desteğini sürdürdü. 31 Aralık 2024 itibarıyla QNB Türkiye'nin toplam aktifleri, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artarak 1 trilyon 511 milyar 870 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde, net krediler yüzde 52 artışla 870 milyar 388 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 36 yükselişle 822 milyar 653 milyon liraya ulaştı. Bankanın net dönem karı, 2023'e göre yüzde 9 artış kaydederek 36 milyar 174 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, ekonomik görünümdeki iyileşmeyle sıkılaştırıcı ekonomik politikaların oluşturduğu etkilerin, geçen yıl bankacılık sektöründe doğrudan hissedildiğine değindi.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin stratejik önceliklerinin merkezinde yer aldığını, yenilikçi adımlarla pazar payını artırmaya ve sektördeki güçlü konumlarını ileri taşımaya odaklandıklarını kaydeden Tan, "2024'te büyüme hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek ekonomiye katma değer yaratmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Tan, küresel ve yerel ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini, 2024'te enflasyondaki düşüş ve faiz indirimleriyle küresel piyasalardaki ekonomik risklerin yönetildiğini, artan jeopolitik risklerin ise ekonomik görünümde belirsizliklere yol açtığını bildirdi.

"Türkiye, öngörülebilir ekonomik görünümüyle sermaye girişlerini artırdı"

Türkiye'nin sıkı para politikası ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artışla ekonomik istikrarını güçlendirdiğine dikkati çeken Tan, "Enflasyonun kalıcı olarak düşmesi, sürdürülebilir büyümenin temel taşı. Türkiye, öngörülebilir ekonomik görünümüyle sermaye girişlerini artırırken, finansal istikrarını daha da pekiştirecek. Bu süreçte, jeopolitik gelişmeleri de yakından izlemek büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

QNB Türkiye olarak, yeşil ve dijital dönüşüm projelerinde öncü bir rol üstlendiklerine işaret eden Tan, "Sürdürülebilirlik bağlantılı gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemleri, bankamızın ilk sürdürülebilir eurobond ihracı ve Türkiye'nin ilk mavi tahvil ihracı ile uluslararası piyasalardaki güvenimizi artırırken, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli projelere finansman sağladık." şeklinde görüş belirtti.

"Dijital Köprü Anadolu Buluşmaları" ile reel sektör temsilcilerine rehberlik ederek iş dünyasının dönüşümüne katkıda bulunduklarını aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen projelerimizle kadın girişimcilere eğitim ve finansman desteği sunarken, ev içi şiddetle mücadelede iş dünyasında farkındalık yarattık. 'Minik Eller Büyük Hayaller' platformuyla teknoloji ve çevre bilincini bir araya getiren projeler geliştirdik. Bu atılımlar, QNB Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonunu ve bu alandaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu."