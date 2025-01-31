Sahte içkiden 1 can kaybı daha

Fatih’te sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Suriye uyruklu Nidal Mahi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beş çocuk babası Mahi'nin cenazesi ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul’un Fatih ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 46 yaşındaki Nidal Mahi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Beş çocuk babası Mahi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Olay, 28 Ocak’ta Fatih Bayezid’de meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nidal Mahi, yasa dışı yollarla üretilen sahte içkiyi temin ederek tüketti. Rahatsızlanmasının ardından 30 Ocak’ta Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Mahi, burada yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği tespit edilerek yoğun bakıma alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahi, 31 Ocak saat 22.30 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındı.