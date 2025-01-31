Helikopter ile yolcu uçağın çarpıştığı kaza! Trump'tan olay yerine ziyaret sorusuna yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Ronald Reagan Havalimanı civarında askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpıştığı kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdi.

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Trump, 67 kişinin öldüğü kazaya ilişkin basın toplantısında soruları yanıtladı.

Başkent Washington yakınlarında 30 Ocak'ta askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışarak nehre düştüğü kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Trump, şöyle cevap verdi:

"Bir yeri ziyaret edeceğim ama orası olay yeri değil. Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye mi gitmemi istiyorsunuz? Bunu yapmaya niyetim yok."

Öte yandan Trump, kaza kurbanlarının yakınlarıyla görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu yanıtlamak istemediğini belirtti.