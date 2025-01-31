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Yakınları haber alamayıp ekiplere bildirdi! Feci manzara ile karşılaştılar

Yakınları haber alamayıp ekiplere bildirdi! Feci manzara ile karşılaştılar

 Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.

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Selimağa Mahallesi'nde yaşayan Ali Koru (87) ve Fatma Koru (66) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Koru çiftini yerde hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemelerde karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Ali ve Fatma Koru çiftinin cenazeleri incelemelerin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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