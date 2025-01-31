Serhat Akın'a saldıran şahıslar hakkında karar

Eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar hakim karşısına çıktı. Saldırganlar hakkında karar verildi.

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Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 1'i firari 6 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası istenmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan davada ilk duruşma bugün görüldü. 5'i tutuklu 1'i tutuksuz sanıklar Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya mağdur Serhat Akın ve taraf avukatları da katıldı.

"PARANIN NEREDEN GELDİĞİNİ SORDUĞUMDA 'ADAM VURDUK' DEDİLER"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık İriş Torun, "Osman ve Ozan'ı Aydos'tan alıp Esenyalı'ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda 'adam vurduk' dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü" dedi.

Mağdur Serhat Akın ise, "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Bir kurşun duvara sekti ve ayağıma geldi. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İriş Torun ve Yunus Görecek'i tahliye ederken, tutuklu bulunan Osman Mukan, Eyüp Üzer ve Ozan Dalmaz'ın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Muhammet Alay'ın ise adli kontrol şartının devamına hükmedildi. Duruşma 20 Mayıs tarihine ertelendi.