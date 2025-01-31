Toyota, RAV4 GR SPORT Türkiye'de satışa sunuldu perormansı ve yakıt tüketimi dikkat çekti

Toyota, motor sporlarındaki başarılarından ilham alan GR SPORT ürün gamını RAV4 modeliyle Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. 219 HP güç üreten RAV4, 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlıyor. Yüksek performansıyla dikkati çeken araç aynı zamanda 5,9 lt/100 km ortalama tüketim ve 133 g/km karbondioksit emisyonu gibi verimliliğiyle de öne çıkıyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RAV4 ürün gamının en üzerinde konumlanan GR SPORT versiyonu, markanın motor sporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing'in üst düzey şampiyonalarda elde ettiği başarıları yansıtacak özel tasarım detayları ve donanım özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Zorlu etaplardan, hızlı pistlere kadar her koşulda üstünlük kuran TOYOTA GAZOO Racing'in ruhunu yansıtan RAV4 GR SPORT, aracın sofistike tasarımını ve teknolojisini dinamik bir görünümle buluşturuyor. Hem dış tasarımı hem de iç tasarımıyla daha sportif bir RAV4 tarzı sunan GR SPORT, özel dokunuşlarla dikkati çekiyor.

RAV4 GR SPORT'un ilk bakışta farklı olduğunu belli eden tasarım detayları arasında bulunan GR'ye özgü G-mesh desenli siyah ön ızgara ve belirgin sis farı çerçeveleri aracın duruşunu öne çıkarıyor. Ön ızgarada ve bagaj kapısında bulunan GR logoları da aracın dinamik tarzını yansıtıyor.

Sportif zarifliği içeride de devam eden RAV4 GR SPORT'un GR logolu ısıtmalı deri direksiyon, GR logolu siyah deri ve süet spor koltuklar aracın kimliğini yansıtıyor. Kapılar, konsol ve direksiyondaki koyu gri metal detaylar ve koltuklardaki gümüş dikişler de aracın tarzını tamamlıyor.

Bununla birlikte GR SPORT versiyonunda yer alan 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, hafiflik ve yüksek rijitlik sağlarken, parlak siyah yüzeyi ve ince çizgi detaylarıyla farklı görünüm sunuyor.

RAV4 GR SPORT'un öne çıkan donanımları arasında 12.3 dijital gösterge ekranı, 10.5 inç Toyota Touch multimedya sistemi, Panoramik Görüntü Monitörü, dijital kameralı iç dikiz aynası, kablosuz şarj ünitesi, 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi, hafızalı sürücü koltuğu, sensörlü ve elektrikli bagaj kapısı gibi özellikler de yer alıyor. RAV4 GR SPORT, galaksi beyazı, egzotik kırmızı, gümüş metalik gri, metalik gri ve safir mavi renkleriyle tercih edilebiliyor.

Tasarım ve donanım özelliklerinin ötesine geçerek daha gelişmiş sürüş dinamikleriyle sunulan RAV4 GR SPORT, daha çevik bir yol tutuş için özel olarak ayarlanan süspansiyonlarıyla daha gelişmiş bir sürüş deneyimi elde ediliyor. RAV4 GR SPORT'un ön ve arka helezon yayları, daha çevik tepkiler vermek üzere sertleştirildi ve amortisörlerin sönümleme kuvveti ayarlandı.

Bu sürüş dinamikleri, Toyota'nın tüm dünyada kendini kanıtlamış tam hibrit sistemiyle eşleştirilirken, RAV4, 2,5 litrelik hibrit motoruyla her koşulda yüksek bir rafinelik sunuyor. 219 HP güç üreten RAV4, 0-100 km/s hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlıyor. Yüksek performansıyla dikkati çeken araç aynı zamanda 5,9 lt/100 km ortalama tüketim ve 133 g/km karbondioksit emisyonu gibi verimliliğiyle de öne çıkıyor.

RAV4, akıllı dört tekerlekten çekiş (AWD-i) sistemiyle sunuluyor. Hem yol hem de arazi şartlarında iyi bir performans sergileyen RAV4, aynı zamanda sürüş keyfiyle de öne çıkıyor.