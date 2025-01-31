Flaş! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu için kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.

Abone ol

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Anderlecht ile ilk maçı Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Galatasaray ise ilk maçta AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025