Taksilerde yeni dönem! 1 Mart'ta başlıyor

1 Mart 2025 itibarıyla araç içi kamera sistemine sahip olmayan taksiler, araç muayenesinden geçemeyecek.

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TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerinde önemli bir değişikliğe giderek taksiler için yeni bir dönem başlatıyor.

1 Mart 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, araç içi kameraya sahip olmayan taksilerin muayeneden geçemeyeceğini öngörüyor.

NTV'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bu karar, sektördeki güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.