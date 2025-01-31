Netanyahu'nun oğlundan küstah bir paylaşım daha geldi

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, konuya ilişkin küstah bir paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i kabul ettiğini duyurmuştu.

GÖRÜŞMEDE ATEŞKES SÜRECİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin'deki güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Konuya ilişkin alçak bir paylaşımda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun oğlu Yair Netanyahu,"Erdoğan'ın Türkiye'si, Kürtlere soykırım uygulayan ve bir AB ülkesinin (Kıbrıs) topraklarının yarısını işgal eden, terör gruplarına ev sahipliği yapan ve finanse eden Amerikan karşıtı, Hıristiyan karşıtı, antisemitik, İslamcı bir diktatörlüktür." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin'deki güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Kabulde Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini belirtmişti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki gerçekleri anlatmaya ve destek vermeye devam edeceğini, sağlanan ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ettiğini söylemişti.