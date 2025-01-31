Acun Ilıcalı, Mourinho eleştirilerine fena patladı: Tartışma lüksleri yok

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anderlecht ile eşleştikleri kurayı yorumlarken sosyal medyada takım ve Mourinho ile ilgili yapılan eleştirilere de sert çıkıştı.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi sonrası konuştu.

Sarı-lacivertlilerin Anderlecht ile eşleşmesini HT Spor'a değerlendiren Ilıcalı, kuradan memnun olduğunu belirtti.

Sözlerine "Şahsi olarak Allah gönlüme göre verdi diyebilirim." diyerek başlayan Ilıcalı, "Bizim için bence güçlü rakiplere bakınca en güçlü rakiplerden biri değil. Kötü bir kura çektik asla demem çok iyi bir kura da demem ama iyi bir kura derim." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DAKİ PERFORMANSIMIZI TEBRİK EDİYORUZ"

Sosyal medyada takımın UEFA Avrupa Ligi'ne 24. ve son sıradan girdiği için eleştirilere maruz kalması hakkında da görüş bildiren Ilıcalı, "Ülkemizde bazı şeyler futbol tabii ki herkesin kendi yorumunu yapacağı bir spor, saygı duyuyorum tabii ki, herkesin görüşü olabilir ama Fenerbahçe'nin Avrupa'daki performansını son derece tebrik ediyoruz, memnunuz. En önemli sebebi çok az takımın başına gelebilecek şeyler bizim başımıza geldi. Bazı oyuncularımızı Avrupa listesi kapandığı için UEFA listesine yazamadık. Bazı futbolcular listeye giremedi. Oyuncularımız sakatlandı. Ferdi'yi kaybettik. Onun üzerine Oosterwolde'nin sakatlığı gerçekleşti. Sakatlıklar üst üste geldi. Kadro daraldı. En kritik maçta kart cezalısı falan derken... En zor kurayı çeken 3 takımdan biri Fenerbahçe'ydi. Bu kadar negatif durum üzerine takımımızın bu turdan çıkması gayet başarılı. Bundan sonra Anderlecht önemli bir takım ama Belçika takımlarına karşı ülkemizin bir başarısı vardı. Mutluyuz, umutluyuz." ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO'YU KİMSENİN TARTIŞMA LÜKSÜ YOK"

Acun Ilıcalı, Türkiye'de bazı programlarda ve sosyal medyada Jose Mourinho'nun oynattığı oyununun tartışılması üzerine de şunları kaydetti:

"Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, yönetimimizle bu yola baş koyduk. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz, iyi kadro kuracağız, iyi hoca getireceğiz dedik. Hocamızı kimsenin tartışma lüksü yok Türkiye'de. Hocamıza istediği kadroyu verdik. Daha da iyisini vereceğiz. Biz yönetim olarak, yönetici arkadaşlarımla birlikte, başkanımız başta olmak üzere elimizden gelen tüm desteği vermek istiyoruz. Kadromuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. "

Acun Ilıcalı'nın öne çıkan diğer açıklamaları şu şekilde:

"FENERBAHÇE İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Başkanımız zaten bu konuda gözünü karartmış durumda. Taraftarımız da bunu görüyor. Biz de sonuna kadar arkasındayız başkanımızın. Başkanımızla beraber taraftarımızın hayalini kurduğu kadroyu yükselte yükselte kuracağız. Bu kadro en iyi kadro mudur, daha iyisini yaparsın. Futbol dinamik bir spor. Amacımız hep daha iyisi, daha iyisi. Bu sahaya da yansıyacak. Kadıköy'de bir şölen olacak pazar günü. Sezon yeniden başlıyormuş gibi hissediyorum. Taraftarımızla bir kez daha birliğin beraberliğin şovunu yapacağız. Hep beraber kenetlendik, tek bir yumruk olarak pazar günü sahada olacağız. Fenerbahçe için yeni bir dönem resmen başlıyor diyebilirim pazar günü.

Ben yok biz varız. Bütün yönetimdeki arkadaşlarımız, başkanımız beraber karar alıp yürüyoruz. Başkanımız bazen iki telefonla sorunları çözüyor. Herkes olayın bir tarafından tutuyor. Mario, Okan olsun, Başkanımız olsun, Sevgili Ahmet Ketenci... Kime görev düşerse orada.

"SKRİNİAR TRANSFERİNDE ALİ KOÇ FARKINI YAŞADIK"

Fenerbahçeliler, Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı. Başkanla beraber transferde çalışırken onun dünyasal gücünü de kullandığımız oluyor. Skriniar transferinde mesela, çok ciddi derecede Ali Koç farkını yaşadık. Detayları başka zaman anlatırım. Skriniar transferinde bir kahraman varsa başkanımızdır. Başkanımızın Ali Koç olmasını bu transferde çok hissettim. O açıdan mutluyum."