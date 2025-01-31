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Fitch'ten Türkiye açıklaması: Riskler hala devam ediyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması: Riskler hala devam ediyor

Fitch, Türkiye'nin mevcut ekonomik programını sürdürmesini beklerken, politikanın tersine dönme riskinin finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirtti. Kuruluş, sıkılaşma tedbirleri sayesinde bankaların yeniden finansman risklerinin azaldığını ancak kısa vadeli dış borçların yüksek payı nedeniyle risklerin sürdüğünü vurguladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fitch şu açıklamaları yaptı:

"Türk Bankalarının yabancı para likiditesi daha düşük, ancak kalitesi daha yüksek, piyasaya erişim iyileşti.

Sıkılaştırma tedbirleri ve yetkililerin ortodoks para politikasına geri dönmeye devam etmesi nedeniyle Türk bankaları için yeniden finansman riskleri azalmıştır.

Ancak, bankaların daha da artan kısa vadeli dış borçlarının yüksek payı ve yatırımcı duyarlılığına olan hassasiyetleri nedeniyle bu riskler halen mevcut.

Temel senaryomuz Türkiye'nin mevcut ekonomik programını sürdürmesi yönündedir, ancak finansal istikrar risklerinin yeniden canlanmasına yol açabilecek ve dövize olan talebi yeniden canlandırabilecek olan politikanın tersine çevrilmesi riski devam etmektedir."

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